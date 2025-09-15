מהדורה
נשיא מצרים מאיים: "השלום עם ישראל בסכנה"

התקיפה הישראלית בקטר מאחדת את המדינות הערביות והמוסלמיות: פסגת החירום בדוחה החלה היום, ונשיא מצרים א-סיסי הזהיר באמירה חריגה שהסכם השלום עם ישראל בסכנה
