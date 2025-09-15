מהדורה
00:03:28

משדרים עסקים כרגיל: בן גביר והרמטכ"ל מתעקשים - "אנחנו לא מסוכסכים"

השר בן גביר והמפכ"ל ניסו לשדר עסקים כרגיל הרמת הכוסית של המשטרה, והבהירו שאין בניהם שום סכסוך. בינתיים, מתחת לפני השטח, יש מתיחות גדולה בעקבות קרבות על מינויים בצמרת הארגון
