"כמו בבית כנסת": בן גביר ביקש מהשרים "לתרום" לימ"מ מכספי המיסים שלנו

השרים שמשחקים בתקציב - ו"תרמו" מיליונים מהכסף של כולנו ליחידת הימ"מ. ההליך הזה כמובן לא חוקי, אבל זה לא מונע מהשר בן גביר להתגאות
