מזעזע: פקחים בחדרה תלשו וקרעו תמונות של חללי צה"ל

עיריית חדרה הורתה לפקחים להסיר תמונות של חללי צה"ל ברחבי העיר. התושבים מצאו את התמונות מקומטות וקרועות בתוך הפחים
