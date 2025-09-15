מהדורה
00:04:44

"ביישתם את ספרד": פרו-פלסטינים התפרצו למרוץ אופניים - כי ישראלים התחרו בו

סערה פוליטית בספרד בעקבות מרוץ האופניים שהסתיים אתמול בהפגנות סערות נגד ישראל: ראש עיריית מדריד האשים את ראש הממשלה סנשז בהסתה לאלימות, וראש האופוזיציה הטיח בו: "ביישת את ספרד"
