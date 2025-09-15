מהדורה
00:03:02

השחקנית היהודייה זכתה באמי - והכריזה: "פרי פלסטיין"

סערה בטקס האמי ה-77: השחקנית היהודייה האנה איינבינדר זכתה בפרס וקראה לשחרור פלסטין. בנוסף, היו גם זוכים גדולים והישג היסטורי לאחת מסדרות הקומדיה
