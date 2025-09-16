מהדורה
00:03:27

עם טנקים ותקיפות אוויריות: המבצע הקרקעי בעזה יצא לדרך

החלק השני של מבצע מרכבות גדעון ב' החל הלילה, בצל החשש לחיי החטופים שעל פי הערכות מוחזקים באזור העיר עזה. לפי צה"ל, בעיר נמצאים כ-2,000 מחבלים שמהווים את "הגרעין הקשה"
