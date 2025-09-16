מהדורה
טראמפ שוב מאיים על חמאס: "אם תשתמשו בחטופים כמגן אנושי - תהיו בצרות"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הזהיר את חמאס שלא להשתמש בחטופים כמגינים אנושיים ואומר כי אם יעשו כן, הם "יהיו בצרות". במקביל, דוח חדש של ועדה מיוחדת של האו"ם קובע כי ישראל ביצעה ועודנה מבצעת ג'נוסייד בעזה
