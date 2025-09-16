מהדורה
איזנקוט הקים מפלגה חדשה - בין המייסדים: שיר סיגל ונשיא WIX

גדי איזנקוט הקים היום באופן רשמי מפלגה חדשה. השם: "ישר!". בין המייסדים יחד איתו יש כמה וכמה שמות מעניינים, בהם יואב הורוביץ שהיה מקורב לנתניהו ושיר סיגל ששני הוריה שרדו בשבי
