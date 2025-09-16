מהדורה
00:03:29

"שתיתי קצת וויסקי ואיבדתי שליטה על הרכב": תאונת הדרכים של גידי גוב

הזמר גידי גוב היה מעורב הלילה בתאונת דרכים בנתיבי איילון. על פי החשד - הוא נהג בשכרות כשחזר מהופעה של "הכבש השישה עשר" ורישיונו נשלל ל-60 ימים
