אור ירוק ל-Uber: חברת ההסעות בדרך לארץ - מחירי המוניות יירדו?

תחרות חדשה בשוק המוניות? חברת ההסעות הבינלאומיות אובר קיבלה "אור ירוק" מהשרה רגב להיכנס לישראל. זה קורה אחרי שנים של ניסיונות שנבלמו על ידי נהגי המוניות, והמהלך עשוי לשנות את מפת התחבורה בישראל