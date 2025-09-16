מהדורה
00:02:42

אבל בהוליווד: אגדת הקולנוע רוברט רדפורד הלך לעולמו בגיל 89

שחקן הקולנוע האגדי רוברט רדפורד הלך היום לעולמו, בן 89. במשך 6 עשורים הוא היה אחד מכוכביה הגדולים של הוליווד, ושיחק בקלאסיקות כמו "העוקץ", "כך היינו", "קיד וקאסידי", "כל אנשי הנשיא", וגם זכה באוסקר כבמאי
