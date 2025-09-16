00:02:42
אבל בהוליווד: אגדת הקולנוע רוברט רדפורד הלך לעולמו בגיל 89
שחקן הקולנוע האגדי רוברט רדפורד הלך היום לעולמו, בן 89. במשך 6 עשורים הוא היה אחד מכוכביה הגדולים של הוליווד, ושיחק בקלאסיקות כמו "העוקץ", "כך היינו", "קיד וקאסידי", "כל אנשי הנשיא", וגם זכה באוסקר כבמאי
00:02:45"בשביל הרגע הזה התאמנו": הטייסים מסכמים ליל לחימה היסטורי
00:03:02אחרי הסירוב של חמאס לעסקה: התסכול בקרב משפחות חטופים גובר
00:02:54שוב ילדי ישראל ללא שגרה: קייטנות, טיולים ופעולות חינוכיות בוטלו שוב
00:01:55"תפס לי בצמה וגרר אותי": שקד בת ה-9 הותקפה על ידי זאב בקמפינג
00:02:28שלושה נרצחים תוך שעתיים: האלימות הגואה בחברה הערבית
00:02:36בעקבות ויכוח בכביש: מתנדב מד"א נורה למוות על ידי שוטר מג"ב ביפו
00:02:25השתלטות איראנית בלב ים: הספינה שנמצאת בבעלות ישראלית - ונחטפה
00:02:31נרצח בפיגוע טרור: גופתו של הנער בנימין אחימאיר אותרה אחרי יממה
00:03:47"קראו לי 'חזיר יהודי' ואיימו להרוג אותי": תקיפה אנטישמית בגרמניה
00:01:35התחזית 12.04.24: טמפרטורות רגילות לעונה, ייתכנו גשמים מקומיים
00:10:37"ניצחון עכשיו": משפחות שכולות ומילואימניקים הפגינו מול בית רה"מ
00:03:16כוננות ספיגה: ישראל נערכת למתקפה איראנית קרובה
00:02:54בעקבות הלחץ האמריקני: הגדלה משמעותית של הסיוע ההומניטרי לעזה
00:02:50עם תנחומים מטורקיה, איראן והרש"פ: הנייה ממנף את חיסול בניו
00:02:41"היו ימים שרציתי לבקש מהשובים שיסיימו את הסיפור בלילה"
00:02:46הנייה: "שלושה מבניי הפכו לשהידים בדרך לשחרור ירושלים"
00:02:51"שערוריה", "נתניהו עושה טעות": הזעם של ביידן
00:02:36אחרי חודש וחצי בלי הכרה: הלוחם שנפצע קשה התעורר
00:01:57התחזית: עלייה בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה
00:02:38איומים הדדים: בישראל מאיימים להפציץ באיראן - אם תתקוף
00:01:19התחזית 09.04.24 | גשם במהלך הימים הקרובים
00:02:34לקראת כניסה אפשרית של צה"ל לרפיח: תושבי עזה מציינים את סיום חודש רמדאן
00:13:43האם נוכל לנצח בחזית המשפטית הבין לאומית במלחמה?
00:03:01"צבע פוליטי": המינוי של המפכ"ל שעורר ביקורת בצמרת המשטרה
00:02:23ההצעה האמריקנית החדשה במו"מ: 40 חטופים ושחרור 900 אסירים
00:03:24ברזל, פלדה ושיש: טורקיה בולמת ייצוא של מוצרי בנייה לישראל
00:02:48איפה המדינה? חוסר התמיכה הכלכלית והנפשית בחטופים ששוחררו משבי חמאס
00:02:45היירוט ההיסטורי של כיפת ברזל לעבר כטב"ם שחדר לישראל
00:01:43התחזית: ירידה בטמפרטורות - גשם בכל האזורים
00:02:48המתלוננות שברו שתיקה: "הכוכב" אלעד לוי נעצר בחשד לעבירות מין ואונס
00:02:23בן גביר הודיע על מינוי מפכ"ל חדש, בכירים במשטרה איימו לפרוש
00:02:49יש או אין מגעים לעסקת חטופים? הוויכוחים ממשיכים ובן גביר וסמוטריץ' - מאיימים
00:02:11בכיר נוסף בחיזבאללה חוסל, כטב"ם נפל בגליל: סיכום יום בצפון
00:02:35ממדי ההרס בח'אן יונס נחשפו: התושבים העזתים החלו לחזור לבתיהם
00:02:57האלימות עולה שלב: מאמן כדורגל נעצר בחשד שדרס חמישה מפגינים בת"א
00:00:14התחזית: גשם מקומי קל בצפון ומישור החוף
00:03:56"אל תהיה גיבור, הם מתים מהר": ארבעה לוחמי הקומנדו הובאו למנוחות
00:02:57פיגוע בשומרון: המחבל ירה "14 כדורים" לכל עבר - חיילת נפצעה קשה
00:00:21התחזית | 06.04.24: החורף חוזר: התקררות, רוחות וגשם מקומי
00:03:43הסוף העצוב של אלעד קציר: המבצע לחילוץ גופת החטוף מח'אן יונס
00:01:38התחזית: התקררות נוספת, מיום ראשון - גשמים קלים שיתחזקו
00:02:33שרשרת כשלים חריגה: איך נורו למוות שבעת עובדי הסיוע בעזה?
00:03:08"התגובה האיראנית בדרך": דריכות שיא בכל הגזרות בישראל
00:01:40התחזית 04.04.24: התקררות הדרגתית; בשבוע הבא - גשמים מקומיים
00:02:32ענקית הלואו-קוסט שחזרה לישראל - וההשפעה על מחירי הטיסות
00:09:38מותו המסתורי של האסיר שאיים לחשוף סוהרים מושחתים
00:03:27הישראלים שאיבדו את עבודתם במלחמה - ונותרו בלי דמי אבטלה
00:02:41בלי ציונים ובלי טיולים: עיצומי המורים נמשכים - והתלמידים משלמים
00:03:38מה עשה נתניהו בשעות הטבח? השיחות עם דרעי ורה"מ הולנד
00:02:49תכננו לירות בבן גביר ולחטוף ישראלים: חוליות הטרור שסיכל שב"כ
00:03:16איבדו כיוון: הסוד להתמודדות עם שיבושי ה-GPS במלחמה
00:03:57כוננות שיא לתגובה איראנית - והתרחישים האפשריים
00:03:27התיירות במשבר: העובדים הפגינו והיעדים השתנו - למדינות קרובות ואוהדות יותר
00:01:39תחזית: חם מהרגיל עם טמפרטורות רגילות לעונה
00:03:10החליף את הגביע בפרס ישראל: האגדה מיקי ברקוביץ' על הזכייה
00:07:18בזמן המלחמה בעזה: איראן ממשיכה לדהור לפצצה
00:02:20רעידת האדמה החזקה ביותר ב-25 השנים האחרונות: האסון של טייוואן
00:03:11הרג עובדי הסיוע בעזה מאיים להיות הקש שישבור את תמיכת העולם בישראל
00:03:39"ראיתי את השנאה שלו בעיניים": בן ה-17 שנפצע כשלחם במחבל בגן יבנה מדבר
00:03:00המצור על בית ראש הממשלה: 5 מפגינים נעצרו ולפיד נזרק על פרש בהפגנה הסוערת
00:03:40עדות "פחדתי להיגרר עירומה ולהיאנס, מלמות": עמית סוסנה בעדות מצמררת
00:03:13איראן מבטיחה נקמה: "בקרוב נראה מהלומות רציניות נגד המשטר הציוני"
00:00:10ירידה בטמפרטורות - אך יישאר חם מהרגיל
00:03:46"גרסתו אמינה": השוטר שירה למוות בנער סלומון טקה זוכה מכל אשמה
00:03:07טעות בזיהוי הובילה למותם של 7 עובדי סיוע הומניטרי בעזה
00:03:28"עוברות אונס יום יומי": הדיון הטעון בוועדה לקידום מעמד האישה
00:01:43התחזית 01.04.24: מחר - ירידה קלה בטמפפרטורות, ימשיך להיות שרבי
00:03:19"נמות ולא נתגייס": מהיום - החרדים אמורים להתייצב על פי חוק
00:03:46מסע דקירות בקניון: פרטי הפיגוע בגן יבנה - מתחילתו ועד נטרול המחבל
00:02:19אחרי יותר משבועיים והישגים רבים: הסתיים מבצע צה"ל השני בשיפא
00:02:33נעצרה אחותו של הנייה: בביתה נמצאו מיליון שקלים במזומן וראיות מפלילות
00:02:40אזעקה באמצע הלילה: כטב"ם ששוגר מעיראק פגע בבסיס חיל הים באילת
00:01:47בתקיפה המיוחסת לישראל: חוסל מפקד כוח קודס האיראני בסוריה
00:02:52מחלקת היולדות שהפכה למקום מסתור למחבלים ואמל"ח
00:02:46"נרדוף אותך ציבורית": משפחות חטופים נגד נתניהו
00:03:37צה"ל ממשיך בלחימה בשיפא וחיסל מחבלים ששוחררו בעסקת שליט
00:02:00חידוש המו"מ: מחר תצא משלחת למצרים כדי לדון בהצעה חדשה לעסקה
00:01:19תחזיתתחזית מזג האוויר 29.03.24 | חם מהרגיל
00:02:10"מלחמה בלומדי התורה": התגובות לצו שהוציא בג"ץ לגיוס חרדים
00:02:46התחממות בצפון
00:01:54התחזית 28.03.24 | מעבר לשעון קיץ וגשמים קלים בהמשך השבוע
00:04:37השפעה מצרית על הסתה ברשתות
00:03:01האקדמיה סוערת: סטודנטים נגד מרצים שהתבטאו נגד ישראל
00:04:12הכוחות "מחנה פליטים אלים": סריקות אחרי אמל"ח במחנה הצפוף בלאטה
00:03:08מחבל שהשתתף בטבח ב-7 באוקטובר הודה בחקירה: "אנסתי אישה" | קשה לצפייה
00:02:51הפיגוע בבקעה: מחבל פתח באש לעבר אוטובוס ילדים ושתי מכוניות
00:02:11"הולכים ונגמרים לנו": פגישת משפחות חיילים חטופים עם נתניהו
00:01:35התחזית | 27.03.24: חם מן הרגיל עד יבש
00:04:39משבר מזויף?
00:03:50מתקפת הטילים שגבתה את חייו של זאהר
00:00:10התחזית: הטמפרטורות ימשיכו לעלות ויהיה חם מן הרגיל
00:04:08יממה קשה בצפון: יקב אביבים נפגע בשנית מירי נ"ט - לא הגיע צוות כיבוי
00:03:28מחבלי חמאס חזרו להתחבא במקלט של ביה"ח שיפא - צה"ל חשף אותם
00:02:29עימות מביש בין ח"כ למשפחות חטופים - והדיסוננס בין ההנהגה לציבור
00:03:09חוק הגיוס במעגל אין סופי, ללא פתרון - ולרה"מ אין תשובות
00:02:48כשלון המו"מ והכאסח עם ביידן: המבוי הסתום במגעים והמתיחות בין ישראל לארצות הברית
00:01:12עלייה בטמפרטורות, ביום חמישי - חם מהרגיל
00:02:38בין המבצע בשיפא לירי לאשדוד: סיכום היום ה-171 למלחמה
00:02:52גם מנהל אל-ג'זירה לשעבר הודה: הסיפור שחיילים אנסו פלסטיניות - בדוי
00:16:31חודש להיעלמותה של היימנוט: בצפת מודאגים מ"משולש ברמודה הישראלי"
00:01:46סערת חוק הגיוסהקרב על חוק הגיוס: הממשלה עשתה "ויתורים" או טריק פוליטי?
00:02:44אחרי שלא הטילה וטו לטובת ישראל: המתיחות עם ארה"ב - הגיעה לשיא שלילי
00:03:01משפחתה של לירי אלבג חשפה: כך נראה החדר אליו נחטפו החיילות
00:01:22התחזית | 24.03.24: מחר - דומה להיום, סיכוי לגשם מקומי
00:03:31לא ספורטיבי: אוהדי הפועל תל אביב תקפו אוהדי הפועל חיפה אחרי המשחק
00:04:58"אירוע של מחבל אחד לא צריך לקחת 5 שעות": תחקיר הפיגוע ליד דולב
00:03:17דעאש פרסם תיעוד מהפיגוע במוסקווה: אבל ברוסיה נוקמים באוקראינה
00:01:30עומדים מן הצד: קשיש הוטח על הכביש - ושכב דקות ארוכות מבלי שניגשו אליו
00:02:42הילדים השתטחו על הקרקע מחופשים: המתח בצפון נמשך גם בחג הפורים
00:01:46"לא נוכל להיות בממשלת החירום אם חקיקה כזאת תעבור": סערת חוק הגיוס נמשכת
00:02:32היתקלויות, מעצרים ורחפנים: התקיפה הלילית של צה"ל בחאן יונס
00:03:37האם הגנה על הילדים בגופה ונהרגה: ניסיון החיסול בבניין הדירות באשדוד
00:00:15התחזית: מחר ייתכן גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בדרום
00:01:51סופ"ש מדמם בחברה הערבית
00:03:03לאחר קרב של 5 שעות
00:04:06150 נרצחו בטבח של דאעש במוסקווה
00:03:48800 מחבלים נעצרו בשיפא, 170 חוסלו
00:01:30תחזית 22.03.24 | הגשמים יימשכו לאורך פורים; אחרי החג - התחממות
00:02:46המחבל הסתתר בזירה כל הלילה - וחוסל בתום קרב שארך 5 שעות
00:01:28תחזית 21.03.24: ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי, גם בפורים
00:04:44בניגוד להחלטת הממשלה: טקס אלטרנטיבי נערך בתל חי
00:02:06אירוע טרגי: פלסטיני שהתגייר נחשד כמחבל - ונורה למוות
00:03:34140 מחבלים חוסלו בבית החולים שיפא; תמונות דרמטיות מח'אן יונס
00:02:35חיסולים מהאוויר ולילה של מעצרים: צה"ל מעלה הילוך מול הטרור ביו"ש
00:02:53פוליטיקה במלוא עוזה: הקלטות נוספות של אפי נווה והשופט אורנשטיין
00:02:27העולם נגד פעולה ברפיח, אך בישראל מתעקשים: "ניכנס איתכם או בלעדיכם"
הטיל שמאיים על ישראל מתימן - והצליח לחדור לאילת
00:01:42תחזיתתחזית 20.03.24: ממחר ימשיך להתחמם, צפוי גשם קל
00:02:03תן וקח בביהמ"ש: ההקלטות המפלילות שחושפות את אפי נוה
00:02:18צה"ל לא עוצר: בכירים חוסלו ברפיח, מאות נעצרו בביה"ח שיפא
00:03:58"עופו מהעיניים": האמירות המקוממות של הח"כים למשפחות השכולות
00:01:56מאסר עולם לרופא שרצח את אישתו. השופטים קבעו: "רוע מוחלט"
"המדינה לא מאפשרת להביא עובדים"
00:04:54עלייה לרגל - נוסח אל ג'זירה
00:02:50"ראש ממשלה צריך לדעת להגיד 'לא' לאמריקנים"
00:03:22תחזית מזג האוויר: עלייה קלה בטמפרטורות
00:02:09העדלאידע שבה לירושלים אחרי 42 שנים
00:04:11מתחת ללב תל אביב: הצצה לחפירות הקו הירוק
00:09:10הזמינו לי משטרה בלשכת גיוס"
00:01:52טראמפ נגד היהודים האמריקנים: "מי שמצביע לביידן שונא את ישראל"
00:02:34"הרעבה ככלי נשק": הטענה המקוממת של שר החוץ של האיחוד האירופי
00:02:38תחזית: חשש משיטפונות הלילה, מחר - צניחה בטמפרטורות
00:01:58"לא יכולה לראות אותך": העימות המכוער בין חברות הכנסת
00:03:18גלנט נגד סמוטריץ' - בן גביר נגד היועמ"שית: ציטוטים מתוך הקבינט
00:01:35התחזית: האביב במיטבו - גשם לפרקים בכל הארץ
00:02:44קרבות על גב המילואימניקים: ויכוח בין ראשי אקדמיה למדינה מחריף - ללא פתרון
00:01:59"אם לא אבחר, יהיה מרחץ דמים": טראמפ מחריף את הטון ברקע המרוץ לבית הלבן
00:03:00העימות הפנים-פלסטיני מסלים: בחמאס מסרבים להגיב על המתקפה של אבו מאזן נגד ארגון הטרור
00:02:36כטב"ם צה"לי נחת על בית בעוטף, דניאל ישן בקומה השנייה וניצל בנס
00:02:32שיחות סגורות בחמאס: רמטכ"ל הארגון מרוואן עיסא חוסל בתקיפת צה"ל
00:02:07פאודה בדוכן פלאפל: מסתערבים עצרו מבוקש תוך חצי דקה בדהיישה
00:02:41נתניהו: אף אחד לא קרא לבחירות אחרי 11 בספטמבר
00:03:25הטיסות בעיצומן והבלאגן חוגג: 40 אלף נוסעים עברו בנתב"ג - בלי נהג מונית
00:00:13התחזית | 16.03.24: מחר עלייה ניכרת בטמפרטורות, בימים הבאים - גשום
00:02:02הסיוע ההומניטרי: הצנחות, ספינת הסיוע הראשונה ומסדרון ימי
00:02:03תיעוד דרמטי: ירי טיל לאו לעבר מכוניתו של עבריין מוכר בצפון
00:03:25אימאם ופעיל חמאס: ניסיון הפיגוע ברובע היהודי בחברון
00:02:02שחרור עד 1,000 מחבלים וחזרה לצפון הרצועה: דרישות חמאס לעסקת חטופים
00:00:09התחזית 15.03.24: התחממות ניכרת בשבוע הבא
00:12:11הגולן פורח וירוק אבל העסקים והמשקים קורסים - ולא זכאים לפיצוי
00:08:27"כל העולם מסתכל לכאן, צריך להיות זהירים": שבוע ראשון של רמדאן בי-ם
00:00:10התחזית 14.03.24: ירידה נוספת בטמפרטורות וגשם מקומי
00:02:51לקראת יום שישי הראשון של רמדאן: כוננות שיא בירושלים
00:02:45"שיתעסק בביטחון ולא בפוליטיקה": הביקורת על דברי תא"ל גולדפוס
00:03:21סערה באוניברסיטה העברית אחרי השעיית המרצה: "סתימת פיות"
00:03:51המתח מול האמריקנים גובר: בכיר במפלגה הדמוקרטית קרא לבחירות בישראל
00:02:38המחבל התנפל על הגבר - וחוסל על ידו: פצוע אנוש בפיגוע בבית קמה
00:01:22התחזית: האביב מתקרב
00:03:32סערה בעולם הערבי בעקבות חשיפת כאן חדשות על ההצעה הישראלית לראש המודיעין הפלסטיני
00:02:16תכנן פיגועים בחו"ל: מחבל חמאס חוסל בלבנון - ישראל נטלה אחריות
00:02:59מחבל בן 17 הגיע על אופניים למחסום בירושלים, דקר שני לוחמים - ונוטרל
00:02:51גירושים פוליטיים: אחרי שנתיים גנץ וסער הפרידו כוחות - ועקצו בפומבי
00:00:11התחזית: חם מהרגיל לעונה
00:02:24היחסים בין ביידן ונתניהו במשבר; הסיוע לעזה דרך הים יצא לדרך
00:04:58"נעשו דברים נוראיים לנשים": הדיון באו"ם בפשעי החמאס
00:03:33מטח של 100 רקטות ותקיפה בעומק 100 קילומטר בתוך לבנון: גבול הצפון בוער
00:02:05התחזית: כוננות שרב? מתחיל להיות חם מהרגיל
00:01:51עקב סכסוך שנוגע לבחירות, ירי בלתי פוסק בלקייה והשיחה לבן גביר
00:01:45התלוננה בעבר והילדים הוצאו מחזקתה: יהודית נרצחה, בן זוגה ואחיו נעצרו
00:02:55האם מרואן עיסא חוסל? ניסיון החיסול של מספר שלוש בחמאס
00:02:41משפחות חטופים הגיע לאו"ם בניסיון להשמיע את קולם - וללחוץ לעסקה
00:03:18רמדאן כרים: גלנט בירך, אך הזהיר והעזתים "מרגישים" חג באוהלים
00:01:48התחזית 10.03.24 | התחממות בימים הקרובים, אך הלילות - קרים
00:02:30חזר ממילואים - לקריאות בוז: קפטן הפועל חדרה על המשחק מול בני סכנין
00:04:50קיבל החלטה למרות שהיה בניגוד עניינים: שופט העליון מסתבך פעם נוספת
00:02:52הקרבות שעדיין לא הוכרעו: סיבוב שני לבחירות המקומיות
00:01:58בעקבות מסמכים שנמצאו בעזה: כך נחשפה חוליית הטרור שפעלה מתוך ישראל
00:02:47יום קרב בצפון: חיזבאללה שיגר 35 רקטות להר מירון
00:03:45סערת דברי הרב הראשי: האם הוא היה הראשון להציב איום זה?
00:02:59שני חיילים נפלו בסוף השבוע: מעגל אחד נסגר - והמחבל חוסל
00:03:30ביידן תוקף את נתניהו: "גורם לישראל יותר נזק מתועלת"
00:00:10התחזית 09.03.24 | צפויה התחממות במהלך השבוע
00:02:53המשבר עם ארצות הברית: "חשוב להבחין בין ממשלת ישראל לאזרחיה"
00:03:27היום ה-155 למלחמה: עשרות מחבלים חוסלו בחאן יונס, כוננות שיא בבירה
00:01:35"הייתה תחושה לא טובה": אודיה, אם ל-5, נרצחה בפתח מועדון בחיפה
00:02:12הסיכול הפרואני לניסיון הפיגוע של הסוכן האיראני בישראלי
00:01:43המזח הימי של אמריקה בעזה: שני מיליון ארוחות יסופקו ביום
00:01:15התחזית 08.03.24: גשם מקומי קל בצפון ובחוף, מיום ראשון - התחממות
00:04:44הדבש והעוקץ: דבריו של הנשיא ביידן על ישראל בנאומו השנתי בקונגרס
00:03:32פיגועפיגוע רודף פיגוע: לוחמי צה"ל נפצעו מפיצוץ מטען במהלך מרדף ביו"ש
00:01:45התחזית | 07.03.24: קר מהרגיל לעונה, ייתכן גשם בצפון הארץ
00:01:45ראש השב"כ לשעבר: סינוואר עדיין חי כי נתניהו "התמכר לשקט"
00:03:405 חודשים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר: צה"ל התחיל בתחקיר העצמי
00:03:02כשברקע נמשכת הלחימה: איפה עומדות שיחות המו"מ עם חמאס?
00:01:47התחזית 06.03.23: בחמישי - ממשיך להתקרר, בשישי - מתחמם
00:04:19בלב שכונת יוקרה בח'אן יונס: כוחות צה"ל לכדו 250 מחבלים
00:01:49דוח פוליטי או הזדמנות לחשבון נפש? האחריות של נתניהו לאסון מירון
00:02:36תיעוד הנזק - ביום שאחרי מתקפת הרקטות הכבדה ביותר של חיזבאללה
00:02:02פיגוע בירושלים: האדם שנדקר בידי מחבל בן 14 משחזר - "נשארה עליי סכין"
00:02:05המו"מ לשחרור חטופים: חמאס ממשיך עם הדרישות ההזויות
00:01:55תחזית 5.3.24 | מוסיף להיות קר בלילות, גשם מקומי עד סוף השבוע
00:02:45"יושבת פה אישה שחייה בסכנה": בכי וצעקות בדיון על התקציב לארגוני נשים
00:02:23הארוכה ביותר שנחשפה: כך בוצעה השמדת המנהרה הענקית בצפון עזה
00:02:37כך דיווחו בעולם על דוח האו"ם בנושא האלימות המינית של חמאס
00:02:38על סף מלחמה בצפון
00:04:24המגעים לעסקת חטופים במשבר - והביקורת האמריקנית מחריפה
00:03:018 ימים מאז שנעלמה - אביה של היימנוט הגיע לארץ ומדבר לראשונה
00:02:21הקרב על חוק הגיוס: החרדים שותקים, ובאופוזיציה תוקפים דווקא את גנץ
00:03:15ברקע האשמות הדדיות וביקורת אמריקנית חריפה: המגעים לעסקה עם חמאס נמשכים
00:02:04הלחימה בעזה נמשכת - והלחץ הבינלאומי להפסקת אש גובר
00:02:34הסלמה בזירה הצפונית: הרוג ו-7 פצועים מטיל נ"ט שנורה לעבר מרגליות
00:03:50"עצרתי את בעלי מלקפוץ מהקומה ה-12": משפחות החטופים בדיון סוער בכנסת
00:03:38בשווייץ, בצרפת ובארה"ב: זינוק ברמת תקיפות ומעשי רצח אנטישמיים בעולם
00:02:03בתוך שעות: שתי נשים נרצחו באזור הצפון
00:02:09"שתהיה פה מלחמה": לאחר הקריאות לגיוס חרדים לצה"ל, הפגנות וחסימות בכביש 4
00:03:23"תחזירו את הכבוד": אייל ולדמן התפרץ בבכי אחרי החלטת ביטול פרס ישראל
00:03:06לימודים בצל החשש מטילים: רק מחצית מתלמידי שדרות חזרו לכיתות
00:02:14הקואליציה סוערת סביב טיסת גנץ לוושינגטון
00:02:2750 מטרות ב-6 דקות: מתקפת הפתע של צה"ל על ח'אן יונס
00:00:19התחזית 2.03.24 | ירידת גשמים מקומיים, ללא שינוי ניכר בטמפ'
00:02:02מהעוטף לירושלים: הסתיימה צעדת משפחות חטופים - הקוראת לשחרורם
00:02:21הלחימה בצפון: ישראל חיסלה פעילים פרו-איראניים הפועלים בשיתוף עם חיזבאללה בדרום לבנון
00:01:28הקרבות קשים, כך גם האבידות - וההישגים רבים: היום ה-148 ללחימה בעזה
00:01:51תחזית 1.3.24 | התחממות נוספת וגשם מקומי בצפון
00:01:50היום ה-147 למלחמה: אוריה ויצחק שנרצחו בפיגוע בעלי הובאו למנוחות
00:03:20ברקע המגעים לעסקה: משפחות החטופים צועדות לירושלים
00:02:33"כאילו בלעה אותה האדמה, זה הזוי": מאות מתנדבים מסייעים בחיפוש אחר היימנוט
00:03:10קולות החיילים בבחירות המקומיות הגיעו - וגרמו להדחה דרמטית
00:00:09תחזית 29.02.24 | התחממות קלה, רוחות חזקות ואובך. בשבת - גשום
00:02:22אחרי יותר מחודש: אזעקות הופעלו בחיפה
00:02:42סערת חוק הגיוס: החרדים זועמים על גלנט - והמשבר הפוליטי בדרך
00:02:40שני ישראלים נרצחו בפיגוע ירי בתחנת דלק ליד עלי
00:01:42תחזית 28.2.24 | עלייה בטמפרטורות עם רוחות מזרחיות ערות
00:03:35הפסד צורב לראשת העיר חיפה, מהפך בחולון: תוצאות הבחירות המקומיות
00:02:34לקראת רמדאן: האם אנחנו מתקדמים לעבר עסקת חטופים?
00:03:12יום הקרב בצפון: קריית שמונה מופגזת, והמפונים אובדי עצות
00:02:41הסיפורים מאחורי השמות
תחזית 27.2.24 | התחממות הדרגתית עד סוף השבוע
00:03:13סגרו מעגל: שבוע אחרי נפילת חברם - לוחמי הנח"ל חיסלו את המחבלים
00:02:25לאן נעלמה היימונט קסאו? מבצע חיפושים אחרי בת ה-9 שנעלמה לפני יומיים
00:02:32נשיא ארה"ב: "מקווה שנראה הפסקת אש בקרוב"
00:03:31בחירות בצל המלחמה: המועמדים יצאו להצביע, שאר המצביעים - פחות
00:02:10התחזית | 26.02.24: בחירות מקומיות עם גשם מקומי
00:03:22נגיד בנק ישראל: "לא נוקב בתאריך להורדת הריבית"
00:02:28במשרד הפנים רותמים את הטכנולוגיה להתמודד עם בחירות במלחמה
00:06:26מצפון ועד דרום: 9 מועמדים לרשויות המקומיות - חשודים ונאשמים בפלילים
00:02:22מחאה קיצונית: צעיר הצית את עצמו למוות מחוץ לשגרירות ישראל בוושינגטון
00:03:01כשבחוץ הפגנות סוערות: דיון דרמטי בבג"ץ על גיוס חרדים
00:05:28תיעוד מתוך עזה: איתי בלומנטל עם כוחות צה"ל שפשטו על שכונת זייתון
00:02:47עמוק בעומק לבנון
00:00:12התחזית | 25.02.24 עלייה קלה בטמפרטורות, שתהיינה גבוהות מהרגיל לעונה
00:06:45בבני ברק, אלעד ובית שמש: הרחוב החרדי סוער לקראת הבחירות לרשויות המקומיות
00:03:16בזמן המגעים לעסקה: הלחימה בעזה נמשכת ללא הרף
00:02:55תמונות שמזכירות ימים אחרים: העדויות לאלימות משטרתית בהפגנה בקפלן
00:01:57"חשבתי שאמות": ההרה שנפגעה בפיגוע בכביש 1 שחזרה את רגעי האימה
00:02:58אופטימיות וחשש
00:02:17היום ה-141: פצצת מרגמה בשקית של אונר"א, מחבל ניסה להסתתר על גג - וחוסל
00:02:31"חולמים לראות את כולם": בזמן פסגת פריז, משפחות החטופים מקווים לעסקה
00:01:21התחזית: סיכוי לגשם מקומי - מעונן חלקית
00:02:54משפחות חטופים ערכו "קבלת שבת" באיילון; לחימת צה"ל בשלושה גזרות
00:03:14אחרי ביטולי הטיסות לישראל: החברות הזרות חוזרת למסלול בנתב"ג
00:00:14התחזית: עלייה בטמפרטורה, שתהיה גבוהה מהרגיל לעולה
00:02:22בנה הזעיק את המשטרה: גבר בן 80 נחשד ברצח בת זוגו בת ה-72
00:04:21נותרו בלי הכסף ובלי הטיפול: חברות טיפולי השיניים והלייזר שנסגרו במפתיע
00:03:30ביידן נגד פוטין: הקללה החריגה של נשיא ארה"ב - והתגובה הרוסית
00:04:17פיגוע בכביש 1: מחבלים ירו באנשים בפקק ליד מעלה אדומים
00:02:39התותחים רועמים בצפון: רה"מ ביקר בגולן כשברקע מחאה נגדו
00:01:38התחזית: נעים בימים, קר בלילות - סימנים לגשם בשבת
00:02:41"עדיף שיתרכז בקולנוע"
00:02:48הבהלה לחשמל
00:02:35"ניסיון טיוח"
00:03:11בעוד העולם שותק
00:01:57"המצאת ספין"
00:02:19היום ה-138 למלחמה: השמדת מנהרה אסטרטגית של חמאס, חיסול מחבלים ברפיח
00:02:24חמאס יתגמש?
00:02:14מי חוסל בדמשק? בסוריה טענו כי מדובר באיראנים - באיראן הכחישו
00:01:48התחזית | 20.02.24: ממחר ועד שבת יתחמם
אבל בהוליווד: השחקן האמריקני רוברט רדפורד מת בגיל 89רדפורד נודע בין היתר בזכות תפקידיו בסרטים "קיד וקאסידי", "העוקץ", "כך היינו", "גטסבי הגדול" ו"כל אנשי הנשיא" • "אחד האריות הלך לעולמו", ספדה לו מריל סטריפ
לצד החרמות: ענקית התוכן HBO רכשה סדרה ישראלית על 7.10רשת השידור האמריקנית HBO Max רכשה את הסדרה הישראלית "שחר אדום" של yes על אירועי 7 באוקטובר • הסדרה, בכיכובם של יובל סמו, יעל אבקסיס, ליאור אשכנזי ומיכאל אלוני, תעלה בארצות הברית ביום השנה השני לטבח
00:46:47דנה ויובל מסבירים למה עירית לינור מסמלת את הסיכוי לפיוסמה קורה כשדנה ויובל מגיעים לערוץ 14?
01:53:53מסע ארוך ומשונה: 60 ללהקה שהגדירה את הרוח של הסיקסטיזמציינים 60 להולדת "הגרייטפול דד", הלהקה שהגדירה את הסיקסטיז
00:41:03ההישגים, הכשלים והכעס הפוליטי: הטייס הבכיר שפותח הכלהטייס הבכיר שפורש מהשירות ופותח הכול