ישראל תורחק מהאירוויזיון? המדינה שמממנת את התחרות מאיימת בחרם

החרם על ישראל באירוויזיון מתרחב: ספרד הצטרפה היום לעוד 3 מדינות שכבר הודיעו שיחרימו את התחרות אם ישראל תשתתף. ספרד היא אחת המדינות שממנות את האירוויזיון ולכן להודעה שלה יש משמעות גדולה יותר
