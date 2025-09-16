מהדורה
הנתיב המהיר לעתיד: מתי יגיעו המכוניות האוטונמיות לישראל?

הדור הבא של המכוניות כבר ממש כאן: ביותר ויותר כבישים בארצות הברית ובסין אפשר לראות מכוניות שנוסעות בלי נהג. בסוף השבוע הזה המכונית האוטונומית של אמזון הושקה בווגאס. האם גם ישראל נמצאת בדרך המהירה לעתיד?
