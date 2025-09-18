מהדורה
00:03:51

באמצע חקירת המשטרה: מאי גולן לקחה את אימה הביתה

בזמן שהשרה מאי גולן מסרבת להתייצב לחקירה כבר שלושה ימים, היא גם סייעה לאימה לחמוק מתחנת המשטרה באמצע החקירה
