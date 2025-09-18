מהדורה
שלושה אחים נרצחו במהלך עסקת נשק גנוב שהשתבשה בנגב

שלושה אחים בשנות העשרים לחייהם נרצחו הבוקר. בעוד סכסוכי העבריינים ממשיכים לצאת משליטה בחברה הערבית - המשטרה אובדת עצות
