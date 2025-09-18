הבדיחה על טראמפ שביטלה את התוכנית של ג'ימי קימל

תוכנית הלייט נייט הפופולרית של ג'ימי קימל הורדה מהמסך עד להודעה חדשה בגלל בדיחה שסיפר על תגובת טראמפ לרצח צ'רלי קירק. ברשת ABC טענו שקימל הלך רחוק מדי, אבל תומכיו אומרים: זה חלק ממסע ההשתקה של טראמפ