בגלל תביעת דיבה: אשת הנשיא מקרון תצטרך להוכיח בבית המשפט שהיא אישה

סקנדל חדש במערכת היחסים בין נשיא צרפת מקרון ואשתו בריז'יט. אחרי פער הגילים, העובדה שהייתה המורה שלו, והסטירה במטוס - עכשיו אשת הנשיא צריכה לספק ראיות בבית המשפט לכך שהיא אישה
כתבות חדשותיות

