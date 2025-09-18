מהדורה
00:02:55

אמני העולם מתאחדים על במה אחת במופע ענק שקורא להפסקת המלחמה

בילי אייליש, חואקין פיניקס, וכוכבים נוספים התאחדו על במה אחת – לא לכבוד טקס פרסים הוליוודי, אלא נגד ישראל. שורת אומנים ומפורסמים פרו-פלסטינים קידמו אתמול מופע ענק בקריאה להפסקת המלחמה
