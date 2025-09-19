מהדורה
יממה כואבת: ששת הנופלים בעזה ובפיגוע במעבר אלנבי הובאו למנוחות

ערן שלם, איתן אבנר בן יצחק, אומרי-חי בן משה ורון אריאלי נפלו בפיצוץ מטען ברפיח. יצחק הרוש ואורן הרשקו נפלו בפיגוע ירי ודקירה במעבר אלנבי. ששת הנופלים הובוא למנוחות היום, ביממה כואבת במיוחד
