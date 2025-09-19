מהדורה
00:21:13

על תקווה וכאב: יונתן שמריז רוצה לשנות את ישראל, ולא מסוגל לחזור לכפר עזה

בשבעה באוקטובר איבד יונתן שמריז את הבית שבו גדל בכפר עזה. כעבור חודשיים איבד גם את אחיו אלון, שנחטף ונורה למוות בשוגג על ידי צה"ל. מאז יצא יונתן למסע לבנות מחדש את החיים שלו, ונהפך לאחד הדוברים הבולטים של משפחות השכול ושל הקהילות שנפגעו בטבח ובמלחמה, וגם של הדור הצעיר במדינה כולו
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך