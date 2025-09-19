בשבעה באוקטובר איבד יונתן שמריז את הבית שבו גדל בכפר עזה. כעבור חודשיים איבד גם את אחיו אלון, שנחטף ונורה למוות בשוגג על ידי צה"ל. מאז יצא יונתן למסע לבנות מחדש את החיים שלו, ונהפך לאחד הדוברים הבולטים של משפחות השכול ושל הקהילות שנפגעו בטבח ובמלחמה, וגם של הדור הצעיר במדינה כולו