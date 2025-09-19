מהדורה
00:01:38

איום הרקטות מגיע ליו"ש? התיעוד המדאיג - מאזור בשליטת הרשות הפלסטינית

עשרות רקטות, מטענים מאולתרים וחומרי נפץ נתפסו בפשיטה של כוחות הביטחון על הכפר סורדא צפונית לרמאללה. הפשיטה הזו של השב"כ והימ"מ מגיעה לאחר תיעוד של אחת הרקטות נורית לכיוון שטח ישראל
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך