שיר כאב: הסבא-רבא כתב קלאסיקות, הסבא לחם בצנחנים - והנכד נפל ברפיח

ערן שלם ז"ל, שנפל אתמול מפיצוץ מטען ברפיח, הוא נצר לשושלת ארוכה של פטריוטים ישראלים
