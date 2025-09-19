אם הלוחם שנסעה לבסיס כדי לבקש שלא ייכנס לעזה: "אתלה על הטנק שלו אם צריך"

אחרי שארבעה מחבריו לגדוד השריון נפלו בעזה, שירי קנר נסעה לבסיס של בנה בניסיון למנוע ממנו להיכנס לרצועה. "החלטתי שאני חוסמת בגופי את הכניסה שלו לעזה, גם אם אצטרך להיתלות על הטנק שלו מאחורה", היא סיפרה למואב ורדי. אנחנו בחוסר אונים, אני לא מזהה את המדינה שאני חיה בה"