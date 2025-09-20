מהדורה
00:02:52

התמרון בלב עזה מתעצם: 100 מטרות הותקפו תוך פחות מיממה

מבצע "מרכבות גדעון ב'" נכנס לשבוע השני - הכוחות תוקפים מטרות חמאס ללא הפסקה, עוד ועוד לוחמים נכנסים ללב העיר עזה. הכתבה של איציק זוארץ, מתוך חדשות השבת 20.09.25
