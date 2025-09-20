"יש כמעט 40 חטופים מתים": החשש הגובר בעקבות האמירות החוזרות של טראמפ

בעקבות התבטאות נוספת של הנשיא טראמפ על מספר החטופים החיים, בישראל הבהירו שאין מידע על שינוי במצבם. לצד זאת, חשש המשפחות לגורלם גובר אחרי כמעט שנתיים בשבי וברקע הרחבת התמרון. הכתבה של יעל צ'כנובר, מתוך חדשות השבת 20.09.25