מהדורה
00:08:52

כך קטר הופכת את ניסיון החיסול של בכירי חמאס - לנשק נגד ישראל

במקביל למלחמה בזירה הצבאית, ישראל נלחמת על מעמדה בזירה המדינית - כאשר קטר לא מפסיקה לנסות למנף את ניסיונות חיסול בכירי חמאס בשטחה. הכתבה של איילה חסון, מתוך חדשות השבת 20.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך