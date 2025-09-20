מהדורה
00:05:04

6 לוויות בסופ"ש אחד: סיפורי הנופלים בפיגוע במעבר אלנבי ובפיצוץ ברפיח

מירושלים, מהר ברכה ומתל מונד, בני 20 ובן 69 – המונים ליוו למנוחות חמישה מטובי בנינו שנפלו בפיצוץ המטען ברפיח ובפיגוע במעבר אלנבי. מחר ייטמן סמל אורן הרשקו שנהרג גם הוא בפיגוע. הכתבה של אורלי אלקלעי, מתוך חדשות השבת 20.09.25
