החיקוי של פוטין לאירוויזיון: האינטרוויזיון חזר למוסקבה - בלי הצבעות קהל

אתמול התקיים גמר ה"אינטרוויזיון" ואם השם מזכיר לכם תחרות זמר אירופית אחרת, זה כי שמדובר בתשובה של פוטין להדחה של רוסיה מהאירוויזיון. כמה החיקוי היה דומה למקור, ומי הייתה הלהקה המנצחת? הכתבה של ערן סיקורל, מתוך מהדורת כאן חדשות 21.09.25