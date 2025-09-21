"יום ראשון ששוברים דברים בבית ספר, גו": הטרנד בטיקטוק שמעודד ונדליזם

עם תחילת שנת הלימודים, ידוע שזה רק עניין של זמן עד ששולחנות הלימוד או הקירות בכיתה הופכים לקנבס הפרטי של התלמידים. אלא שמעשי הוונדיליזם בבתי הספר כבר לא נעשים בסתר - והפכו לטרנד של ממש בטיקטוק. התלמידים מתגאים בשבירת רהיטים ובהשחתת ציוד - אפילו באמצע שיעור. הכתבה של לירן כוג׳הינוף, מתוך מהדורת כאן חדשות 21.09.25