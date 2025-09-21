מהדורה
באצטדיון פוטבול ובהשתתפות טראמפ: צ'ארלי קירק יובא למנוחות בלווית ענק

11 ימים אחרי שנרצח: הפעיל האמריקני צ'רלי קירק יובא למנוחות בהלוויה המונית בהשתתפות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. עשרות אלפים כבר בדרכם לטקס האשכבה, שיאובטח ברמה הגבוהה ביותר במדינה
