ח"כ דלל על ההפגנה מחוץ לכנס הליכוד: "עברתי לינץ'", המפגינים: "הוא מעד"

שורה של עימותים פוליטיים בסוף השבוע: אחרי שעשרות מפגינים התפרצו לכנס הליכוד בכפר סבא, חבר הכנסת אלי דלל - שתועד מועד בין המפגינים - אומר שהוא חש כאילו עבר לינץ' בידי המוחים. במקביל, נרשם גם עימות בין חברת הכנסת נעמה לזימי מהעבודה לבין מפקד תחנה במשטרה, שאמר לה: "את אפס" בהפגנה בירושלים