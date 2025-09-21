מהדורה
"הכי מצחיק, הכי מוכשר והכי מיוחד": השחקן אריה מוסקונה הובא למנוחות

השחקן אריה מוסקונה הובא היום למנוחות בגיל 78. משפחתו ספדה לאומן שהחל את דרכו בלהקת פיקוד הצפון – ומאז לא ירד מהבמה ומהמסך
