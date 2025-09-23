מול הצונאמי המדיני, טראמפ לצד ישראל: "הכרה במדינה פלסטינית - פרס לחמאס"

במשך שעה נואם טראמפ, תוקף לא רק את האו"ם אלא פונה גם למדינות אירופה בקריאה לעצור את ההגירה, ואומר - ההתחממות הגלובלית היא פשוט הונאה. סיכום הדברים והכותרות מהנאום בכתבה של נתן גוטמן