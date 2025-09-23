מהדורה
00:02:48

במקום ארוחת חג: מאות התכנסו מול מעון רה"מ כדי לתמוך במשפחות החטופים

בזמן שטראמפ נואם- משפחות החטופים מקפלות את המאהל שלהם מול בית ראש הממשלה בירושלים, בערב החג הקשה והעצוב הזה הגיעו מאות לתמוך בהן במאבק. עופר חלפון עם התמונות מהחג הזה - עוד חג בלעדיהם
