במקום ארוחת חג: מאות התכנסו מול מעון רה"מ כדי לתמוך במשפחות החטופים

בזמן שטראמפ נואם- משפחות החטופים מקפלות את המאהל שלהם מול בית ראש הממשלה בירושלים, בערב החג הקשה והעצוב הזה הגיעו מאות לתמוך בהן במאבק. עופר חלפון עם התמונות מהחג הזה - עוד חג בלעדיהם