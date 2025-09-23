מהדורה
00:02:33

צה"ל ממשיך במבצע לכיבוש העיר עזה - כשני שליש מהתושבים כבר עזבו

עכשיו לתיעודים של הכוחות בעיר עזה, טנקים של צה"ל באזורים חדשים - צה"ל מעמיק את התמרון לכיבוש העיר, אנסטסיה סטוקנוב עם התמונות מהתקשורת הערבית והעדכונים
