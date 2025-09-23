מהדורה
הצונאמי מגיע לשיא: עשרות מדינות הכירו במדינה פלסטינית, מחאות ענק באיטליה

אז הלילה באו"ם צונאמי של ממש: מנהיגי מדינות העולם הכירו במדינה פלסטינית. ובאיטליה שמסרבת להצטרף למהלך הזה, הוכרזה שביתה כללית אחרי שהמוני פרו פלסטינים עצרו את המדינה עם מחאות ענק וכאוס ברחובות. . מיכל רשף עם התמונות משם, וסיכום הלילה באו"ם
