מהדורה
00:00:11

לקראת הקלה בטמפרטורות: התחזית 23.09.25

תחזית מזג האוויר של קרן רפאלי לנץ, מתוך מהדורת כאן חדשות 23.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך