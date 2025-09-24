מהדורה
זעזוע בירושלים: קשיש שהורשע ברצח משולש לפני 45 שנים - רצח את המטפלת שלו

חביבה ושדי ז"ל, בת 67, נמצאה מתה בבית של הגבר שבו טיפלה. החשוד, כבן שמונים, הורשע כבר ברצח משולש בסניף דואר באמצעות לבנת חבלה בשנת 1980
