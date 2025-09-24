מהדורה
בזמן שאחותה ניסתה לברוח איתה: תינוקת נורתה ברהט בשל "סכסוך חמולות"

האלימות בחברה הערבית, ממשיכה לספור קורבנות, גם בלתי מעורבים. תינוקת בת שנה וחצי נפצעה במהלך החג מירי בעיר רהט, הרקע לפגיעה - סכסוך בין חמולות. דיברנו עם אביה של הפעוטה ועם התושבים, ושמענו את הכמיהה לשנה שקטה יותר
