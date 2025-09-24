מהדורה
00:03:12

זה היה מהיר: ג'ימי קימל הוחזר לתוכניתו והתנצל - "לא התכוונתי לזלזל ברצח"

ההשעייה של ג'ימי קימל, שהסעירה את ארצות הברית, הסתיימה אחרי 48 שעות - וטראמפ ממש לא מרוצה. קימל התייחס לאמירה על צ'ארלי קירק, ולמחאות שהובילו להשבתו - וגם מגישי הלייט נייט המתחרים לא נשארו אדישים
