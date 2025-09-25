מהדורה
00:02:16

תוכנית טראמפ החדשה? נתניהו מתכונן לנאום באו"ם ברקע הצונאמי המדיני

נתניהו בהכנות אחרונות לנאומו בעצרת האו"ם מחר, בזמן שטראמפ מבטיח תוכנית חדשה לסיום המלחמה בעזה. הכתבה של סולימאן מסוודה, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
