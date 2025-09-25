מהדורה
"הבן שלנו לא יפגוש אותך": שחר וצ'לאצ'או נפלו בחג והובאו למנוחות עולמים

אלפים ליוו למנוחות את הקצין והלוחם שנפלו בקרבות על העיר עזה, בני המשפחות התקשו להיפרד. הכתבה של מיכל וסרמן, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
