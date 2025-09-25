מהדורה
זוועה בשדרות: אדם רצח את בת זוגו וניסה להתאבד - "ירה בה ואז ירה בעצמו"

חשד לרצח וניסיון התאבדות ליד שדרות: אישה נורתה בידי בן זוגה בזמן שנסעה ברכבה, בן הזוג אותר פצוע קשה. הכתבה של איציק זוארץ, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
