מהדורה
00:03:49

למרות נפילת הכטב"ם - באילת משדרים עסקים כרגיל: "ככה זה ישראלים"

פיצוץ הכטב"ם באזור המלונות באילת לא הרתיע את עשרות אלפי הנופשים: רובם המשיכו את החופשה ומילאו את הטיילת, למרות החשש מפגיעות נוספות. הכתבה של אסף פוזיילוב, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך