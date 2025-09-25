מהדורה
00:02:53

בפעם השלישית השבוע: תינוק שלא קיבל חיסון מת מחצבת - כולם מירושלים

התפשטות החצבת עולה מדרגה: תינוק שלא חוסן מפני מת בגיל שנה וחצי, וזה כבר המקרה השלישי - בתוך פחות משבוע. הכתבה של קטי דור, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
