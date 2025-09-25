מהדורה
00:02:49

דרמה בטיסה מדובאי: עשרות ישראלים מצאו את עצמם בערב הסעודית

80 ישראלים העבירו אתמול שעות מתוחות בסעודיה, כשטיסת "פליי דובאי" מאיחוד האמירויות לישראל נאלצה לנחות בריאד בגלל מקרה חירום רפואי. הכתבה של נעם גולדברג, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
