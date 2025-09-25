מהדורה
שוד של מיליון דולר: 25 שודדים פרצו לחנות תכשיטים בארה"ב - ונמלטו עם שלל

שוד כזה כנראה עוד לא ראיתם: לא פחות מ-25 שודדים פרצו לחנות תכשיטים בקליפורניה וגנבו תכשיטים בשווי מיליון דולר - בתוך פחות מדקה, כשהכול מתועד במצלמות. הכתבה של נתן גוטמן, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
