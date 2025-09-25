מהדורה
00:03:02

בסוף ספטמבר: הגשם הראשון הגיע, שבר שיאים - וגרם להצפות בנהריה

הגשם רק הגיע - וכבר שובר שיאים: תושבי נהריה חוו הצפות של ממש, ונחל הגעתון התמלא. הכתבה של רובי המרשלג, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
