מהדורה
00:02:54

נשיא צרפת לשעבר בדרך לכלא: חמש שנות מאסר נגזרו על סרקוזי

נשיא צרפת לשעבר בדרך לכלא: בית המשפט גזר על ניקולא סרקוזי חמש שנות מאסר בפרשת גיוס הכספים לקמפיין שלו. הכתבה של דב גיל-הר, מתוך מהדורת כאן חדשות 25.09.25
ז'אנר:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך